Private Wrapped IX (PIX) Prisinformasjon (USD)

Private Wrapped IX (PIX) sanntidsprisen er $0.01293156. I løpet av de siste 24 timene har PIX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01293156 og et toppnivå på $ 0.01293156, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PIX er $ 1.62, mens den rekordlave prisen er $ 0.00477406.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PIX endret seg med -- i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Private Wrapped IX (PIX) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Private Wrapped IX er $ 27.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PIX er 2.16M, med en total tilgang på 2162945.943596913. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.97K.