Private Aviation Finance Token pris i dag

Sanntids Private Aviation Finance Token (CINO) pris i dag er $ 0.01269535, med en 2.86% endring de siste 24 timene. Nåværende CINO til USD konverteringssats er $ 0.01269535 per CINO.

Private Aviation Finance Token rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 8,372,085, med en sirkulerende forsyning på 659.71M CINO. I løpet av de siste 24 timene CINO har den blitt handlet mellom $ 0.01213463(laveste) og $ 0.01275166 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.053481, mens tidenes laveste notering var $ 0.01194596.

Kortsiktig har CINO beveget seg +0.11% i løpet av den siste timen og -9.25% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Private Aviation Finance Token (CINO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.37M$ 8.37M $ 8.37M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.69M$ 12.69M $ 12.69M Opplagsforsyning 659.71M 659.71M 659.71M Total forsyning 999,905,793.540201 999,905,793.540201 999,905,793.540201

