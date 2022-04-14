Privapp Network (BPRIVA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Privapp Network (BPRIVA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Privapp Network (BPRIVA) Informasjon An ecosystem that allows you to create your websites and selling your services or products, while reserving your privacy. The right to privacy is a concept that many users need. So we decided to create this ecosystem and offer it to our customers. Chain signatures, secret chain transactions and hashed wallet addresses are used to hide sender-recipient addresses and transaction amounts. Chain signatures are defined as digital contracts that can be signed by all users belonging to a group, who have the key. Everyone in the group has the authority to sign, but the identity of the signer is unknown. Privapp offers users everything that a completely decentralized cryptocurrency ecosystem can have, without compromising the concept of privacy, our basic human right. WHAT IS PRIVA TOKEN? The Priva Token (PRIVA) is a utility token serves multiple objects in ensuring the safety and growth of our network. At first sight, PRIVA is a multi-fuctional token that drives behavior for both end users & developers. Offisiell nettside: https://privapp.network/ Teknisk dokument: https://privapp.network/assets/documents/whitepaper_en.pdf Kjøp BPRIVA nå!

Privapp Network (BPRIVA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Privapp Network (BPRIVA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 53.85K $ 53.85K $ 53.85K Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 3.21M $ 3.21M $ 3.21M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 167.76K $ 167.76K $ 167.76K All-time high: $ 4.78 $ 4.78 $ 4.78 All-Time Low: $ 0.00860282 $ 0.00860282 $ 0.00860282 Nåværende pris: $ 0.01677665 $ 0.01677665 $ 0.01677665 Lær mer om Privapp Network (BPRIVA) pris

Privapp Network (BPRIVA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Privapp Network (BPRIVA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BPRIVA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BPRIVA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BPRIVAs tokenomics, kan du utforske BPRIVA tokenets livepris!

BPRIVA prisforutsigelse Vil du vite hvor BPRIVA kan være på vei? Vår BPRIVA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BPRIVA tokenets prisforutsigelse nå!

