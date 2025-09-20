Dagens Privapp Network livepris er 0.01586394 USD. Spor prisoppdateringer for BPRIVA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BPRIVA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Privapp Network livepris er 0.01586394 USD. Spor prisoppdateringer for BPRIVA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BPRIVA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Privapp Network Pris (BPRIVA)

1 BPRIVA til USD livepris:

$0.01586394
$0.01586394$0.01586394
0.00%1D
Privapp Network (BPRIVA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:29:48 (UTC+8)

Privapp Network (BPRIVA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4.78
$ 4.78$ 4.78

$ 0.00860282
$ 0.00860282$ 0.00860282

--

--

+17.75%

+17.75%

Privapp Network (BPRIVA) sanntidsprisen er $0.01586394. I løpet av de siste 24 timene har BPRIVA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BPRIVA er $ 4.78, mens den rekordlave prisen er $ 0.00860282.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BPRIVA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +17.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Privapp Network (BPRIVA) Markedsinformasjon

$ 50.92K
$ 50.92K$ 50.92K

--
----

$ 158.64K
$ 158.64K$ 158.64K

3.21M
3.21M 3.21M

9,999,741.24963992
9,999,741.24963992 9,999,741.24963992

Nåværende markedsverdi på Privapp Network er $ 50.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BPRIVA er 3.21M, med en total tilgang på 9999741.24963992. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 158.64K.

Privapp Network (BPRIVA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Privapp Network til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Privapp Network til USD ble $ +0.0025396835.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Privapp Network til USD ble $ +0.0043294199.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Privapp Network til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0025396835+16.01%
60 dager$ +0.0043294199+27.29%
90 dager$ 0--

Hva er Privapp Network (BPRIVA)

An ecosystem that allows you to create your websites and selling your services or products, while reserving your privacy. The right to privacy is a concept that many users need. So we decided to create this ecosystem and offer it to our customers. Chain signatures, secret chain transactions and hashed wallet addresses are used to hide sender-recipient addresses and transaction amounts. Chain signatures are defined as digital contracts that can be signed by all users belonging to a group, who have the key. Everyone in the group has the authority to sign, but the identity of the signer is unknown. Privapp offers users everything that a completely decentralized cryptocurrency ecosystem can have, without compromising the concept of privacy, our basic human right. WHAT IS PRIVA TOKEN? The Priva Token (PRIVA) is a utility token serves multiple objects in ensuring the safety and growth of our network. At first sight, PRIVA is a multi-fuctional token that drives behavior for both end users & developers.

Privapp Network (BPRIVA) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Privapp Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Privapp Network (BPRIVA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Privapp Network (BPRIVA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Privapp Network.

Sjekk Privapp Networkprisprognosen nå!

BPRIVA til lokale valutaer

Privapp Network (BPRIVA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Privapp Network (BPRIVA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BPRIVA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Privapp Network (BPRIVA)

Hvor mye er Privapp Network (BPRIVA) verdt i dag?
Live BPRIVA prisen i USD er 0.01586394 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BPRIVA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BPRIVA til USD er $ 0.01586394. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Privapp Network?
Markedsverdien for BPRIVA er $ 50.92K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BPRIVA?
Den sirkulerende forsyningen av BPRIVA er 3.21M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBPRIVA ?
BPRIVA oppnådde en ATH-pris på 4.78 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BPRIVA?
BPRIVA så en ATL-pris på 0.00860282 USD.
Hva er handelsvolumet til BPRIVA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BPRIVA er -- USD.
Vil BPRIVA gå høyere i år?
BPRIVA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BPRIVA prisprognosen for en mer grundig analyse.
