Privapp Network (BPRIVA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 4.78$ 4.78 $ 4.78 Laveste pris $ 0.00860282$ 0.00860282 $ 0.00860282 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +17.75% Prisendring (7D) +17.75%

Privapp Network (BPRIVA) sanntidsprisen er $0.01586394. I løpet av de siste 24 timene har BPRIVA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BPRIVA er $ 4.78, mens den rekordlave prisen er $ 0.00860282.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BPRIVA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +17.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Privapp Network (BPRIVA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 50.92K$ 50.92K $ 50.92K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 158.64K$ 158.64K $ 158.64K Opplagsforsyning 3.21M 3.21M 3.21M Total forsyning 9,999,741.24963992 9,999,741.24963992 9,999,741.24963992

Nåværende markedsverdi på Privapp Network er $ 50.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BPRIVA er 3.21M, med en total tilgang på 9999741.24963992. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 158.64K.