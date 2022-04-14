PRivaCY Coin (PRCY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PRivaCY Coin (PRCY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PRivaCY Coin (PRCY) Informasjon PRivaCY Coin is a privacy blockchain which is secure, scalable and contains the ultimate privacy features. PRCY is a fully anonymous staking coin and payment system. PRCY contains superior privacy technology like Bulletproof, Haprocates Protocol, mandatory stealth addresses and transactions, RingCT & Ring Signatures in a staking chain. With PRCY it is possible to stake, run masternodes and mine PoA blocks. Offisiell nettside: https://prcycoin.com/ Kjøp PRCY nå!

PRivaCY Coin (PRCY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PRivaCY Coin (PRCY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 86.27K $ 86.27K $ 86.27K Total forsyning: $ 62.09M $ 62.09M $ 62.09M Sirkulerende forsyning: $ 15.99M $ 15.99M $ 15.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 335.05K $ 335.05K $ 335.05K All-time high: $ 3.0 $ 3.0 $ 3.0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00540727 $ 0.00540727 $ 0.00540727 Lær mer om PRivaCY Coin (PRCY) pris

PRivaCY Coin (PRCY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PRivaCY Coin (PRCY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PRCY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PRCY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PRCYs tokenomics, kan du utforske PRCY tokenets livepris!

