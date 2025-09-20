PRivaCY Coin (PRCY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00581791 24 timer høy $ 0.00588526 All Time High $ 3.0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.83% Prisendring (1D) +0.67% Prisendring (7D) -12.08%

PRivaCY Coin (PRCY) sanntidsprisen er $0.00587577. I løpet av de siste 24 timene har PRCY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00581791 og et toppnivå på $ 0.00588526, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PRCY er $ 3.0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PRCY endret seg med +0.83% i løpet av den siste timen, +0.67% over 24 timer og -12.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PRivaCY Coin (PRCY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 93.92K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 364.82K Opplagsforsyning 15.98M Total forsyning 62,088,385.31271499

Nåværende markedsverdi på PRivaCY Coin er $ 93.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PRCY er 15.98M, med en total tilgang på 62088385.31271499. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 364.82K.