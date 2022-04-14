PrimoAI ($PRIMO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PrimoAI ($PRIMO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PrimoAI ($PRIMO) Informasjon PrimoAI is a real-world real estate AI-agentic platform built by a team of real estate and technology executives with a track record of startup and exit successes (brokerages with $30B+ in annual sales, Web2/Web3 companies). Designed for real estate agents, key drivers of the $70T U.S. market, PrimoAI turns their expertise and impactful knowledge into AI-powered productivity that integrates buyers and sellers. Positioned as an Orchestration Agent, it leads ACP’s push into real-world commerce. Offisiell nettside: https://app.virtuals.io/virtuals/27899 Teknisk dokument: https://app.virtuals.io/virtuals/27899 Kjøp $PRIMO nå!

PrimoAI ($PRIMO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PrimoAI ($PRIMO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 153.11K $ 153.11K $ 153.11K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 306.21K $ 306.21K $ 306.21K All-time high: $ 0.00121427 $ 0.00121427 $ 0.00121427 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00030621 $ 0.00030621 $ 0.00030621 Lær mer om PrimoAI ($PRIMO) pris

PrimoAI ($PRIMO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PrimoAI ($PRIMO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $PRIMO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $PRIMO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $PRIMOs tokenomics, kan du utforske $PRIMO tokenets livepris!

$PRIMO prisforutsigelse Vil du vite hvor $PRIMO kan være på vei? Vår $PRIMO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $PRIMO tokenets prisforutsigelse nå!

