PrimoAI ($PRIMO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00121427$ 0.00121427 $ 0.00121427 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +2.81% Prisendring (1D) -2.45% Prisendring (7D) -6.64% Prisendring (7D) -6.64%

PrimoAI ($PRIMO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $PRIMO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $PRIMO er $ 0.00121427, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $PRIMO endret seg med +2.81% i løpet av den siste timen, -2.45% over 24 timer og -6.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PrimoAI ($PRIMO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 205.63K$ 205.63K $ 205.63K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 411.26K$ 411.26K $ 411.26K Opplagsforsyning 500.00M 500.00M 500.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på PrimoAI er $ 205.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $PRIMO er 500.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 411.26K.