Dagens PRIMEAPE livepris er 0.00032413 USD. Spor prisoppdateringer for APES til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk APES pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 APES til USD livepris:

$0.00032443
-5.00%1D
USD
PRIMEAPE (APES) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:51:17 (UTC+8)

PRIMEAPE (APES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00031906
24 timer lav
$ 0.00034219
24 timer høy

$ 0.00031906
$ 0.00034219
$ 0.0011355
$ 0.00004015
-1.11%

-5.27%

-28.34%

-28.34%

PRIMEAPE (APES) sanntidsprisen er $0.00032413. I løpet av de siste 24 timene har APES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00031906 og et toppnivå på $ 0.00034219, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til APES er $ 0.0011355, mens den rekordlave prisen er $ 0.00004015.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har APES endret seg med -1.11% i løpet av den siste timen, -5.27% over 24 timer og -28.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PRIMEAPE (APES) Markedsinformasjon

$ 324.10K
--
$ 324.10K
999.82M
999,818,899.5202568
Nåværende markedsverdi på PRIMEAPE er $ 324.10K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på APES er 999.82M, med en total tilgang på 999818899.5202568. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 324.10K.

PRIMEAPE (APES) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på PRIMEAPE til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på PRIMEAPE til USD ble $ +0.0018883714.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på PRIMEAPE til USD ble $ +0.0007814483.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på PRIMEAPE til USD ble $ +0.00016017788183772476.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-5.27%
30 dager$ +0.0018883714+582.60%
60 dager$ +0.0007814483+241.09%
90 dager$ +0.00016017788183772476+97.70%

Hva er PRIMEAPE (APES)

$APES +PRIMAPE @PrimapeApp 🚀 Welcome to PRIMAPE! Now live on @ApeChainHUB powered by @apecoin Thrilled to share we’ve been accepted and completed @thirdweb Startup Program Cohort 5! Demo Week Feature Highlight: Thirdweb’s Universal Bridge 🌉 Now anyone can dive into our prediction markets with zero crypto hassle: • Select your prediction • Enter your amount in @apecoin • Checkout seamlessly with a credit card or any crypto wallet Fast, easy & secure-crypto simplified

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

PRIMEAPE (APES) Ressurs

PRIMEAPE Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil PRIMEAPE (APES) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine PRIMEAPE (APES) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for PRIMEAPE.

Sjekk PRIMEAPEprisprognosen nå!

APES til lokale valutaer

PRIMEAPE (APES) tokenomics

Å forstå tokenomics bak PRIMEAPE (APES) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om APES tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om PRIMEAPE (APES)

Hvor mye er PRIMEAPE (APES) verdt i dag?
Live APES prisen i USD er 0.00032413 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende APES-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på APES til USD er $ 0.00032413. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for PRIMEAPE?
Markedsverdien for APES er $ 324.10K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av APES?
Den sirkulerende forsyningen av APES er 999.82M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAPES ?
APES oppnådde en ATH-pris på 0.0011355 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på APES?
APES så en ATL-pris på 0.00004015 USD.
Hva er handelsvolumet til APES?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for APES er -- USD.
Vil APES gå høyere i år?
APES kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut APES prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:51:17 (UTC+8)

