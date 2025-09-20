PRIMEAPE (APES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00031906 24 timer lav $ 0.00034219 24 timer høy All Time High $ 0.0011355 Laveste pris $ 0.00004015 Prisendring (1H) -1.11% Prisendring (1D) -5.27% Prisendring (7D) -28.34%

PRIMEAPE (APES) sanntidsprisen er $0.00032413. I løpet av de siste 24 timene har APES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00031906 og et toppnivå på $ 0.00034219, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til APES er $ 0.0011355, mens den rekordlave prisen er $ 0.00004015.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har APES endret seg med -1.11% i løpet av den siste timen, -5.27% over 24 timer og -28.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PRIMEAPE (APES) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 324.10K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 324.10K Opplagsforsyning 999.82M Total forsyning 999,818,899.5202568

Nåværende markedsverdi på PRIMEAPE er $ 324.10K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på APES er 999.82M, med en total tilgang på 999818899.5202568. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 324.10K.