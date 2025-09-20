Price Ai (PRICEAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.071758 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.52% Prisendring (1D) -0.93% Prisendring (7D) +26.91%

Price Ai (PRICEAI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PRICEAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PRICEAI er $ 0.071758, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PRICEAI endret seg med +0.52% i løpet av den siste timen, -0.93% over 24 timer og +26.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Price Ai (PRICEAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.94K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.94K Opplagsforsyning 21.00M Total forsyning 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Price Ai er $ 3.94K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PRICEAI er 21.00M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.94K.