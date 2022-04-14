PressDog (PRESS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PressDog (PRESS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PressDog (PRESS) Informasjon PressDog ($PRESS) is a vibrant community token on the Solana blockchain, characterized by its unique and endearing mascot, a squished dog. This token embodies the spirit of fun and community engagement, offering its holders not just a financial asset, but also a symbol of camaraderie and shared enthusiasm. The $PRESS token aims to foster a lively and supportive community where members can collaborate, share ideas, and enjoy the creative and humorous aspects of the memecoin culture. Offisiell nettside: https://pressdog.xyz Kjøp PRESS nå!

PressDog (PRESS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PressDog (PRESS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.80K Total forsyning: $ 960.15M Sirkulerende forsyning: $ 960.15M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.80K All-time high: $ 0.00132783 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0 Lær mer om PressDog (PRESS) pris

PressDog (PRESS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PressDog (PRESS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PRESS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PRESS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PRESSs tokenomics, kan du utforske PRESS tokenets livepris!

PRESS prisforutsigelse Vil du vite hvor PRESS kan være på vei? Vår PRESS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PRESS tokenets prisforutsigelse nå!

