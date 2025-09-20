President Platy (PLATY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0005924 - $ 0.00061515
24 timer lav $ 0.0005924
24 timer høy $ 0.00061515
All Time High $ 0.00104167
Laveste pris $ 0.00002105
Prisendring (1H) +0.23%
Prisendring (1D) -2.09%
Prisendring (7D) -10.23%

President Platy (PLATY) sanntidsprisen er $0.00060003. I løpet av de siste 24 timene har PLATY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0005924 og et toppnivå på $ 0.00061515, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PLATY er $ 0.00104167, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002105.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PLATY endret seg med +0.23% i løpet av den siste timen, -2.09% over 24 timer og -10.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

President Platy (PLATY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 599.94K
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 599.94K
Opplagsforsyning 1.00B
Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på President Platy er $ 599.94K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PLATY er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 599.94K.