predict (PREDICT) tokenomics

predict (PREDICT) Informasjon Price Prediction Markets on Avalanche. Take a Chance, predict the Future. Chance Markets is a fun and easy way to participate in decentralized prediction markets. It's a peer-to-peer platform where you can bet on whether the price of an asset will go up or down within a set time limit. Playing Chance Markets lets you test your foresight to earn rewards. Use your market knowledge or gut feeling to predict if the price will go up or down in the near future. Get it right and you'll collect a share of the round's prize pool! Offisiell nettside: https://chance.markets/ Teknisk dokument: https://docs.chance.markets/

predict (PREDICT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for predict (PREDICT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.88K Total forsyning: $ 42.00M Sirkulerende forsyning: $ 42.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.88K All-time high: $ 0.01413295 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: --

predict (PREDICT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak predict (PREDICT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PREDICT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PREDICT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PREDICTs tokenomics, kan du utforske PREDICT tokenets livepris!

PREDICT prisforutsigelse Vil du vite hvor PREDICT kan være på vei? Vår PREDICT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PREDICT tokenets prisforutsigelse nå!

