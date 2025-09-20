predict (PREDICT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00011391 $ 0.00011391 $ 0.00011391 24 timer lav $ 0.00015524 $ 0.00015524 $ 0.00015524 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00011391$ 0.00011391 $ 0.00011391 24 timer høy $ 0.00015524$ 0.00015524 $ 0.00015524 All Time High $ 0.01413295$ 0.01413295 $ 0.01413295 Laveste pris $ 0.00006207$ 0.00006207 $ 0.00006207 Prisendring (1H) +1.21% Prisendring (1D) +36.36% Prisendring (7D) +101.07% Prisendring (7D) +101.07%

predict (PREDICT) sanntidsprisen er $0.00015534. I løpet av de siste 24 timene har PREDICT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00011391 og et toppnivå på $ 0.00015524, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PREDICT er $ 0.01413295, mens den rekordlave prisen er $ 0.00006207.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PREDICT endret seg med +1.21% i løpet av den siste timen, +36.36% over 24 timer og +101.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

predict (PREDICT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.52K$ 6.52K $ 6.52K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.52K$ 6.52K $ 6.52K Opplagsforsyning 42.00M 42.00M 42.00M Total forsyning 42,000,069.0 42,000,069.0 42,000,069.0

Nåværende markedsverdi på predict er $ 6.52K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PREDICT er 42.00M, med en total tilgang på 42000069.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.52K.