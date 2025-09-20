Dagens predict livepris er 0.00015534 USD. Spor prisoppdateringer for PREDICT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PREDICT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens predict livepris er 0.00015534 USD. Spor prisoppdateringer for PREDICT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PREDICT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om PREDICT

PREDICT Prisinformasjon

PREDICT teknisk dokument

PREDICT Offisiell nettside

PREDICT tokenomics

PREDICT Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

predict Logo

predict Pris (PREDICT)

Ikke oppført

1 PREDICT til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
predict (PREDICT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:10:18 (UTC+8)

predict (PREDICT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00011391
$ 0.00011391$ 0.00011391
24 timer lav
$ 0.00015524
$ 0.00015524$ 0.00015524
24 timer høy

$ 0.00011391
$ 0.00011391$ 0.00011391

$ 0.00015524
$ 0.00015524$ 0.00015524

$ 0.01413295
$ 0.01413295$ 0.01413295

$ 0.00006207
$ 0.00006207$ 0.00006207

+1.21%

+36.36%

+101.07%

+101.07%

predict (PREDICT) sanntidsprisen er $0.00015534. I løpet av de siste 24 timene har PREDICT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00011391 og et toppnivå på $ 0.00015524, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PREDICT er $ 0.01413295, mens den rekordlave prisen er $ 0.00006207.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PREDICT endret seg med +1.21% i løpet av den siste timen, +36.36% over 24 timer og +101.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

predict (PREDICT) Markedsinformasjon

$ 6.52K
$ 6.52K$ 6.52K

--
----

$ 6.52K
$ 6.52K$ 6.52K

42.00M
42.00M 42.00M

42,000,069.0
42,000,069.0 42,000,069.0

Nåværende markedsverdi på predict er $ 6.52K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PREDICT er 42.00M, med en total tilgang på 42000069.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.52K.

predict (PREDICT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på predict til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på predict til USD ble $ +0.0000471844.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på predict til USD ble $ -0.0000323572.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på predict til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+36.36%
30 dager$ +0.0000471844+30.37%
60 dager$ -0.0000323572-20.82%
90 dager$ 0--

Hva er predict (PREDICT)

Price Prediction Markets on Avalanche. Take a Chance, predict the Future. Chance Markets is a fun and easy way to participate in decentralized prediction markets. It's a peer-to-peer platform where you can bet on whether the price of an asset will go up or down within a set time limit. Playing Chance Markets lets you test your foresight to earn rewards. Use your market knowledge or gut feeling to predict if the price will go up or down in the near future. Get it right and you’ll collect a share of the round’s prize pool!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

predict (PREDICT) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

predict Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil predict (PREDICT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine predict (PREDICT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for predict.

Sjekk predictprisprognosen nå!

PREDICT til lokale valutaer

predict (PREDICT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak predict (PREDICT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PREDICT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om predict (PREDICT)

Hvor mye er predict (PREDICT) verdt i dag?
Live PREDICT prisen i USD er 0.00015534 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PREDICT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PREDICT til USD er $ 0.00015534. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for predict?
Markedsverdien for PREDICT er $ 6.52K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PREDICT?
Den sirkulerende forsyningen av PREDICT er 42.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPREDICT ?
PREDICT oppnådde en ATH-pris på 0.01413295 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PREDICT?
PREDICT så en ATL-pris på 0.00006207 USD.
Hva er handelsvolumet til PREDICT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PREDICT er -- USD.
Vil PREDICT gå høyere i år?
PREDICT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PREDICT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:10:18 (UTC+8)

predict (PREDICT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.