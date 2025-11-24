Praxis pris i dag

Sanntids Praxis (PRXS) pris i dag er $ 0.00803851, med en 3.88% endring de siste 24 timene. Nåværende PRXS til USD konverteringssats er $ 0.00803851 per PRXS.

Praxis rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 803,851, med en sirkulerende forsyning på 100.00M PRXS. I løpet av de siste 24 timene PRXS har den blitt handlet mellom $ 0.00772552(laveste) og $ 0.00837824 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.071311, mens tidenes laveste notering var $ 0.00293899.

Kortsiktig har PRXS beveget seg -2.11% i løpet av den siste timen og -41.58% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Praxis (PRXS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 803.85K$ 803.85K $ 803.85K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 803.85K$ 803.85K $ 803.85K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Praxis er $ 803.85K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PRXS er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 803.85K.