Praist (PRAIST) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Praist (PRAIST), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Praist (PRAIST) Informasjon Praist is a meme coin based on an AI agent that communicates on twitter and telegram, based mostly on the text generated by the twitter account https://x.com/truth_terminal, interpreting the role of a priest of the religion of GOAT, which is interpreted as "deity" created by the internal lore of truth_terminal. Praist generates responses like a priest and interacts with @truth_terminal on twitter. Offisiell nettside: https://praist.com/ Kjøp PRAIST nå!

Praist (PRAIST) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Praist (PRAIST), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 19.84K $ 19.84K $ 19.84K Total forsyning: $ 999.53M $ 999.53M $ 999.53M Sirkulerende forsyning: $ 999.53M $ 999.53M $ 999.53M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.84K $ 19.84K $ 19.84K All-time high: $ 0.00696197 $ 0.00696197 $ 0.00696197 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Praist (PRAIST) pris

Praist (PRAIST) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Praist (PRAIST) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PRAIST tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PRAIST tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PRAISTs tokenomics, kan du utforske PRAIST tokenets livepris!

