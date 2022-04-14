Praist (PRAIST) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Praist (PRAIST), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Praist (PRAIST) Informasjon

Praist is a meme coin based on an AI agent that communicates on twitter and telegram, based mostly on the text generated by the twitter account https://x.com/truth_terminal, interpreting the role of a priest of the religion of GOAT, which is interpreted as "deity" created by the internal lore of truth_terminal. Praist generates responses like a priest and interacts with @truth_terminal on twitter.

Offisiell nettside:
https://praist.com/

Praist (PRAIST) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Praist (PRAIST), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 19.84K
$ 19.84K
Total forsyning:
$ 999.53M
$ 999.53M
Sirkulerende forsyning:
$ 999.53M
$ 999.53M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 19.84K
$ 19.84K
All-time high:
$ 0.00696197
$ 0.00696197
All-Time Low:
$ 0
$ 0
Nåværende pris:
$ 0
$ 0

Praist (PRAIST) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Praist (PRAIST) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet PRAIST tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange PRAIST tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår PRAISTs tokenomics, kan du utforske PRAIST tokenets livepris!

PRAIST prisforutsigelse

Vil du vite hvor PRAIST kan være på vei? Vår PRAIST prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.