Praist (PRAIST) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00001972 24 timer høy $ 0.00002033 All Time High $ 0.00696197 Laveste pris $ 0.00000939 Prisendring (1H) -0.15% Prisendring (1D) -1.09% Prisendring (7D) -4.16%

Praist (PRAIST) sanntidsprisen er $0.00001994. I løpet av de siste 24 timene har PRAIST blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001972 og et toppnivå på $ 0.00002033, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PRAIST er $ 0.00696197, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000939.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PRAIST endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, -1.09% over 24 timer og -4.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Praist (PRAIST) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 19.93K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.93K Opplagsforsyning 999.55M Total forsyning 999,549,460.836917

Nåværende markedsverdi på Praist er $ 19.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PRAIST er 999.55M, med en total tilgang på 999549460.836917. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.93K.