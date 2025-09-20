Dagens Praist livepris er 0.00001994 USD. Spor prisoppdateringer for PRAIST til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PRAIST pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Praist livepris er 0.00001994 USD. Spor prisoppdateringer for PRAIST til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PRAIST pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Praist Pris (PRAIST)

1 PRAIST til USD livepris:

--
----
-0.50%1D
Praist (PRAIST) Live prisdiagram
Praist (PRAIST) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.15%

-1.09%

-4.16%

-4.16%

Praist (PRAIST) sanntidsprisen er $0.00001994. I løpet av de siste 24 timene har PRAIST blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001972 og et toppnivå på $ 0.00002033, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PRAIST er $ 0.00696197, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000939.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PRAIST endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, -1.09% over 24 timer og -4.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Praist (PRAIST) Markedsinformasjon

--
----

Nåværende markedsverdi på Praist er $ 19.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PRAIST er 999.55M, med en total tilgang på 999549460.836917. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.93K.

Praist (PRAIST) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Praist til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Praist til USD ble $ +0.0000052641.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Praist til USD ble $ +0.0000030272.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Praist til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.09%
30 dager$ +0.0000052641+26.40%
60 dager$ +0.0000030272+15.18%
90 dager$ 0--

Hva er Praist (PRAIST)

Praist is a meme coin based on an AI agent that communicates on twitter and telegram, based mostly on the text generated by the twitter account https://x.com/truth_terminal, interpreting the role of a priest of the religion of GOAT, which is interpreted as "deity" created by the internal lore of truth_terminal. Praist generates responses like a priest and interacts with @truth_terminal on twitter.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Praist (PRAIST) Ressurs

Offisiell nettside

Praist Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Praist (PRAIST) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Praist (PRAIST) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Praist.

Sjekk Praistprisprognosen nå!

PRAIST til lokale valutaer

Praist (PRAIST) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Praist (PRAIST) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PRAIST tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Praist (PRAIST)

Hvor mye er Praist (PRAIST) verdt i dag?
Live PRAIST prisen i USD er 0.00001994 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PRAIST-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PRAIST til USD er $ 0.00001994. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Praist?
Markedsverdien for PRAIST er $ 19.93K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PRAIST?
Den sirkulerende forsyningen av PRAIST er 999.55M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPRAIST ?
PRAIST oppnådde en ATH-pris på 0.00696197 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PRAIST?
PRAIST så en ATL-pris på 0.00000939 USD.
Hva er handelsvolumet til PRAIST?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PRAIST er -- USD.
Vil PRAIST gå høyere i år?
PRAIST kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PRAIST prisprognosen for en mer grundig analyse.
