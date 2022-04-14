Pozi (POZI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pozi (POZI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pozi (POZI) Informasjon POZI Meme Token is the playful yet purposeful mascot of Poolz.Finance, a leading decentralized fundraising and cross-chain launchpad platform. Rooted in the dynamic culture of blockchain and cryptocurrency, POZI symbolizes innovation, community spirit, and the lighter side of the decentralized financial ecosystem. As the official mascot, POZI represents the ethos of Poolz.Finance while engaging audiences with its fun and approachable character. I Offisiell nettside: http://www.pozicto.com/ Kjøp POZI nå!

Pozi (POZI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pozi (POZI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.86K $ 15.86K $ 15.86K Total forsyning: $ 999.27M $ 999.27M $ 999.27M Sirkulerende forsyning: $ 999.27M $ 999.27M $ 999.27M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.86K $ 15.86K $ 15.86K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Pozi (POZI) pris

Pozi (POZI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pozi (POZI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet POZI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange POZI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår POZIs tokenomics, kan du utforske POZI tokenets livepris!

