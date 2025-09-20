Dagens Pozi livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for POZI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk POZI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Pozi livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for POZI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk POZI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Pozi Logo

Pozi Pris (POZI)

Ikke oppført

1 POZI til USD livepris:

--
----
-0.10%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Pozi (POZI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:47:58 (UTC+8)

Pozi (POZI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.24%

+0.43%

+0.43%

Pozi (POZI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har POZI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til POZI er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har POZI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.24% over 24 timer og +0.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pozi (POZI) Markedsinformasjon

$ 15.87K
$ 15.87K$ 15.87K

--
----

$ 15.87K
$ 15.87K$ 15.87K

999.27M
999.27M 999.27M

999,266,152.48092
999,266,152.48092 999,266,152.48092

Nåværende markedsverdi på Pozi er $ 15.87K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på POZI er 999.27M, med en total tilgang på 999266152.48092. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.87K.

Pozi (POZI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Pozi til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Pozi til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Pozi til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Pozi til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.24%
30 dager$ 0+9.58%
60 dager$ 0+16.60%
90 dager$ 0--

Hva er Pozi (POZI)

POZI Meme Token is the playful yet purposeful mascot of Poolz.Finance, a leading decentralized fundraising and cross-chain launchpad platform. Rooted in the dynamic culture of blockchain and cryptocurrency, POZI symbolizes innovation, community spirit, and the lighter side of the decentralized financial ecosystem. As the official mascot, POZI represents the ethos of Poolz.Finance while engaging audiences with its fun and approachable character. I

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Pozi (POZI) Ressurs

Offisiell nettside

Pozi Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Pozi (POZI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Pozi (POZI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Pozi.

Sjekk Poziprisprognosen nå!

POZI til lokale valutaer

Pozi (POZI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Pozi (POZI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om POZI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Pozi (POZI)

Hvor mye er Pozi (POZI) verdt i dag?
Live POZI prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende POZI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på POZI til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Pozi?
Markedsverdien for POZI er $ 15.87K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av POZI?
Den sirkulerende forsyningen av POZI er 999.27M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPOZI ?
POZI oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på POZI?
POZI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til POZI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for POZI er -- USD.
Vil POZI gå høyere i år?
POZI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut POZI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:47:58 (UTC+8)

Pozi (POZI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.