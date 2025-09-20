Pozi (POZI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.24% Prisendring (7D) +0.43% Prisendring (7D) +0.43%

Pozi (POZI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har POZI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til POZI er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har POZI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.24% over 24 timer og +0.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pozi (POZI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.87K$ 15.87K $ 15.87K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.87K$ 15.87K $ 15.87K Opplagsforsyning 999.27M 999.27M 999.27M Total forsyning 999,266,152.48092 999,266,152.48092 999,266,152.48092

Nåværende markedsverdi på Pozi er $ 15.87K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på POZI er 999.27M, med en total tilgang på 999266152.48092. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.87K.