PowerTrade Fuel (PTF) Informasjon The PowerTrade Fuel Token (PTF) is a DAO token which governs the treasury that covers PowerTrade traders in the unlikely event of a black swan. Offisiell nettside: https://power.trade/ Kjøp PTF nå!

PowerTrade Fuel (PTF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PowerTrade Fuel (PTF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 353.97K $ 353.97K $ 353.97K Total forsyning: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Sirkulerende forsyning: $ 24.57M $ 24.57M $ 24.57M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.76M $ 5.76M $ 5.76M All-time high: $ 2.67 $ 2.67 $ 2.67 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.01438729 $ 0.01438729 $ 0.01438729 Lær mer om PowerTrade Fuel (PTF) pris

PowerTrade Fuel (PTF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PowerTrade Fuel (PTF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PTF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PTF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PTFs tokenomics, kan du utforske PTF tokenets livepris!

PTF prisforutsigelse Vil du vite hvor PTF kan være på vei? Vår PTF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PTF tokenets prisforutsigelse nå!

