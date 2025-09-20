Dagens PowerTrade Fuel livepris er 0.01407453 USD. Spor prisoppdateringer for PTF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PTF pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens PowerTrade Fuel livepris er 0.01407453 USD. Spor prisoppdateringer for PTF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PTF pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 PTF til USD livepris:

$0.01409447
-0.10%1D
mexc
USD
PowerTrade Fuel (PTF) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:41:11 (UTC+8)

PowerTrade Fuel (PTF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01403972
24 timer lav
$ 0.0141753
24 timer høy

$ 0.01403972
$ 0.0141753
$ 2.67
$ 0.00042331
-0.14%

-0.16%

+3.58%

+3.58%

PowerTrade Fuel (PTF) sanntidsprisen er $0.01407453. I løpet av de siste 24 timene har PTF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01403972 og et toppnivå på $ 0.0141753, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PTF er $ 2.67, mens den rekordlave prisen er $ 0.00042331.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PTF endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, -0.16% over 24 timer og +3.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PowerTrade Fuel (PTF) Markedsinformasjon

$ 347.04K
--
$ 5.65M
24.57M
400,000,000.0
Nåværende markedsverdi på PowerTrade Fuel er $ 347.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PTF er 24.57M, med en total tilgang på 400000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.65M.

PowerTrade Fuel (PTF) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på PowerTrade Fuel til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på PowerTrade Fuel til USD ble $ -0.0035812571.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på PowerTrade Fuel til USD ble $ -0.0027427486.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på PowerTrade Fuel til USD ble $ +0.005292621290687576.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.16%
30 dager$ -0.0035812571-25.44%
60 dager$ -0.0027427486-19.48%
90 dager$ +0.005292621290687576+60.27%

Hva er PowerTrade Fuel (PTF)

The PowerTrade Fuel Token (PTF) is a DAO token which governs the treasury that covers PowerTrade traders in the unlikely event of a black swan.

PowerTrade Fuel (PTF) Ressurs

Offisiell nettside

PowerTrade Fuel Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil PowerTrade Fuel (PTF) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine PowerTrade Fuel (PTF) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for PowerTrade Fuel.

Sjekk PowerTrade Fuelprisprognosen nå!

PTF til lokale valutaer

PowerTrade Fuel (PTF) tokenomics

Å forstå tokenomics bak PowerTrade Fuel (PTF) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PTF tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om PowerTrade Fuel (PTF)

Hvor mye er PowerTrade Fuel (PTF) verdt i dag?
Live PTF prisen i USD er 0.01407453 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PTF-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PTF til USD er $ 0.01407453. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for PowerTrade Fuel?
Markedsverdien for PTF er $ 347.04K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PTF?
Den sirkulerende forsyningen av PTF er 24.57M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPTF ?
PTF oppnådde en ATH-pris på 2.67 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PTF?
PTF så en ATL-pris på 0.00042331 USD.
Hva er handelsvolumet til PTF?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PTF er -- USD.
Vil PTF gå høyere i år?
PTF kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PTF prisprognosen for en mer grundig analyse.
PowerTrade Fuel (PTF) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

