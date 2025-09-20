PowerTrade Fuel (PTF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01403972 $ 0.01403972 $ 0.01403972 24 timer lav $ 0.0141753 $ 0.0141753 $ 0.0141753 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01403972$ 0.01403972 $ 0.01403972 24 timer høy $ 0.0141753$ 0.0141753 $ 0.0141753 All Time High $ 2.67$ 2.67 $ 2.67 Laveste pris $ 0.00042331$ 0.00042331 $ 0.00042331 Prisendring (1H) -0.14% Prisendring (1D) -0.16% Prisendring (7D) +3.58% Prisendring (7D) +3.58%

PowerTrade Fuel (PTF) sanntidsprisen er $0.01407453. I løpet av de siste 24 timene har PTF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01403972 og et toppnivå på $ 0.0141753, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PTF er $ 2.67, mens den rekordlave prisen er $ 0.00042331.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PTF endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, -0.16% over 24 timer og +3.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PowerTrade Fuel (PTF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 347.04K$ 347.04K $ 347.04K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.65M$ 5.65M $ 5.65M Opplagsforsyning 24.57M 24.57M 24.57M Total forsyning 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Nåværende markedsverdi på PowerTrade Fuel er $ 347.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PTF er 24.57M, med en total tilgang på 400000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.65M.