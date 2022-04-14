PowerSnookerCoin (PSC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PowerSnookerCoin (PSC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PowerSnookerCoin (PSC) Informasjon PowerSnookerCoin is a utility token created to support the Power Snooker ecosystem, a modernised and dynamic version of snooker designed for digital audiences and interactive platforms. The token is used within the Power Snooker digital platform to access content, purchase merchandise, participate in fan-driven activities, and interact with players and events. PowerSnookerCoin aims to provide a seamless bridge between fans and the Power Snooker experience.

PowerSnookerCoin (PSC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PowerSnookerCoin (PSC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.69M $ 15.69M $ 15.69M Total forsyning: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Sirkulerende forsyning: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.69M $ 15.69M $ 15.69M All-time high: $ 0.04942653 $ 0.04942653 $ 0.04942653 All-Time Low: $ 0.02056521 $ 0.02056521 $ 0.02056521 Nåværende pris: $ 0.02614245 $ 0.02614245 $ 0.02614245 Lær mer om PowerSnookerCoin (PSC) pris

PowerSnookerCoin (PSC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PowerSnookerCoin (PSC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PSC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PSC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PSCs tokenomics, kan du utforske PSC tokenets livepris!

PSC prisforutsigelse Vil du vite hvor PSC kan være på vei? Vår PSC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

