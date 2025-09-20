PowerSnookerCoin (PSC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.027799 $ 0.027799 $ 0.027799 24 timer lav $ 0.0287048 $ 0.0287048 $ 0.0287048 24 timer høy 24 timer lav $ 0.027799$ 0.027799 $ 0.027799 24 timer høy $ 0.0287048$ 0.0287048 $ 0.0287048 All Time High $ 0.04942653$ 0.04942653 $ 0.04942653 Laveste pris $ 0.02056521$ 0.02056521 $ 0.02056521 Prisendring (1H) -0.26% Prisendring (1D) -2.98% Prisendring (7D) -5.56% Prisendring (7D) -5.56%

PowerSnookerCoin (PSC) sanntidsprisen er $0.02784653. I løpet av de siste 24 timene har PSC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.027799 og et toppnivå på $ 0.0287048, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PSC er $ 0.04942653, mens den rekordlave prisen er $ 0.02056521.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PSC endret seg med -0.26% i løpet av den siste timen, -2.98% over 24 timer og -5.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PowerSnookerCoin (PSC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 16.71M$ 16.71M $ 16.71M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 16.71M$ 16.71M $ 16.71M Opplagsforsyning 600.00M 600.00M 600.00M Total forsyning 600,000,000.0 600,000,000.0 600,000,000.0

Nåværende markedsverdi på PowerSnookerCoin er $ 16.71M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PSC er 600.00M, med en total tilgang på 600000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.71M.