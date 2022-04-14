PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PowerPool Concentrated Voting Power (CVP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Informasjon About PowerPool PowerPool actively manages the decentralized and permissionless DePIN network of Keepers (PowerAgent V2) enabling DeFi automation and empowering AI Agents by providing reliable and cost-effective transaction automation. PowerAgent V2 acts as a “Transaction Execution as a Service” tool, allowing users, protocols, and DAOs to streamline the execution process of daily on-chain routines, complex DeFi strategies, and decisions made by AI Agents. The protocol’s goal is to superpower L1/L2 networks by bringing in substantial liquidity, a massive userbase, and lots of transactions. Currently deployed on Ethereum (mainnet and the Sepolia testnet), Arbitrum One, Polygon, Gnosis, and Base, PowerPools aims to cover most major L1 and L2 chains in the near future. Transaction Execution as a Service The main service of PowerPool’s DePIN network of Keepers is the automatic execution of blockchain transactions and their sequences based on on-chain and off-chain triggers. On-chain automation opens up a whole new world of opportunities for multiple sectors of Web3: novel DeFi strategies, DAO management, streamlining protocol operation, AI Agents, etc. How does outsourcing transaction execution benefit the ecosystem? AI Agents gain the ability to convert generated intents into on-chain actions, facilitating their interaction with Web3 protocols.

Users and protocols can engage in DeFi with improved efficiency, lower response times, and automate routine transactions to boost reliability and UX.

DAOs can set up autonomous payment streams, open up new asset management opportunities, and enhance governance procedures reducing the risk of human error. Offisiell nettside: https://powerpool.finance Teknisk dokument: https://docs.powerpool.finance/powerpool-and-poweragent-network Kjøp CVP nå!

PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PowerPool Concentrated Voting Power (CVP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 254.72K $ 254.72K $ 254.72K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 32.39M $ 32.39M $ 32.39M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 786.44K $ 786.44K $ 786.44K All-time high: $ 17.27 $ 17.27 $ 17.27 All-Time Low: $ 0.0036564 $ 0.0036564 $ 0.0036564 Nåværende pris: $ 0.00786811 $ 0.00786811 $ 0.00786811 Lær mer om PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) pris

PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CVP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CVP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CVPs tokenomics, kan du utforske CVP tokenets livepris!

CVP prisforutsigelse Vil du vite hvor CVP kan være på vei? Vår CVP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CVP tokenets prisforutsigelse nå!

