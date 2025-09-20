PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00890397 $ 0.00890397 $ 0.00890397 24 timer lav $ 0.00912085 $ 0.00912085 $ 0.00912085 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00890397$ 0.00890397 $ 0.00890397 24 timer høy $ 0.00912085$ 0.00912085 $ 0.00912085 All Time High $ 17.27$ 17.27 $ 17.27 Laveste pris $ 0.0036564$ 0.0036564 $ 0.0036564 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.80% Prisendring (7D) -7.22% Prisendring (7D) -7.22%

PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) sanntidsprisen er $0.00893765. I løpet av de siste 24 timene har CVP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00890397 og et toppnivå på $ 0.00912085, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CVP er $ 17.27, mens den rekordlave prisen er $ 0.0036564.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CVP endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.80% over 24 timer og -7.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 289.48K$ 289.48K $ 289.48K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 893.77K$ 893.77K $ 893.77K Opplagsforsyning 32.39M 32.39M 32.39M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på PowerPool Concentrated Voting Power er $ 289.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CVP er 32.39M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 893.77K.