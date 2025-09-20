PowerPool Concentrated Voting Power Pris (CVP)
--
-1.80%
-7.22%
-7.22%
PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) sanntidsprisen er $0.00893765. I løpet av de siste 24 timene har CVP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00890397 og et toppnivå på $ 0.00912085, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CVP er $ 17.27, mens den rekordlave prisen er $ 0.0036564.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CVP endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.80% over 24 timer og -7.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på PowerPool Concentrated Voting Power er $ 289.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CVP er 32.39M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 893.77K.
I løpet av i dag er prisendringen på PowerPool Concentrated Voting Power til USD ble $ -0.000163960263864643.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på PowerPool Concentrated Voting Power til USD ble $ -0.0041987390.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på PowerPool Concentrated Voting Power til USD ble $ -0.0047763355.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på PowerPool Concentrated Voting Power til USD ble $ -0.005330612738902438.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ -0.000163960263864643
|-1.80%
|30 dager
|$ -0.0041987390
|-46.97%
|60 dager
|$ -0.0047763355
|-53.44%
|90 dager
|$ -0.005330612738902438
|-37.35%
About PowerPool PowerPool actively manages the decentralized and permissionless DePIN network of Keepers (PowerAgent V2) enabling DeFi automation and empowering AI Agents by providing reliable and cost-effective transaction automation. PowerAgent V2 acts as a “Transaction Execution as a Service” tool, allowing users, protocols, and DAOs to streamline the execution process of daily on-chain routines, complex DeFi strategies, and decisions made by AI Agents. The protocol’s goal is to superpower L1/L2 networks by bringing in substantial liquidity, a massive userbase, and lots of transactions. Currently deployed on Ethereum (mainnet and the Sepolia testnet), Arbitrum One, Polygon, Gnosis, and Base, PowerPools aims to cover most major L1 and L2 chains in the near future. Transaction Execution as a Service The main service of PowerPool’s DePIN network of Keepers is the automatic execution of blockchain transactions and their sequences based on on-chain and off-chain triggers. On-chain automation opens up a whole new world of opportunities for multiple sectors of Web3: novel DeFi strategies, DAO management, streamlining protocol operation, AI Agents, etc. How does outsourcing transaction execution benefit the ecosystem? - AI Agents gain the ability to convert generated intents into on-chain actions, facilitating their interaction with Web3 protocols. - Users and protocols can engage in DeFi with improved efficiency, lower response times, and automate routine transactions to boost reliability and UX. - DAOs can set up autonomous payment streams, open up new asset management opportunities, and enhance governance procedures reducing the risk of human error.
MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!
Hvor mye vil PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for PowerPool Concentrated Voting Power.
Sjekk PowerPool Concentrated Voting Powerprisprognosen nå!
Å forstå tokenomics bak PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CVP tokenets omfattende tokenomics nå!
|Tid (UTC+8)
|Type
|Informasjon
|09-19 14:44:00
|Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
|09-19 12:40:00
|Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
|09-19 11:35:00
|Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
|09-18 11:44:00
|Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
|09-18 03:09:00
|Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
|09-16 14:49:00
|Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.