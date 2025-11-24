Powerloom pris i dag

Sanntids Powerloom (POWER) pris i dag er $ 0.00266066, med en 8.99% endring de siste 24 timene. Nåværende POWER til USD konverteringssats er $ 0.00266066 per POWER.

Powerloom rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 460,586, med en sirkulerende forsyning på 173.11M POWER. I løpet av de siste 24 timene POWER har den blitt handlet mellom $ 0.00266062(laveste) og $ 0.003027 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.330112, mens tidenes laveste notering var $ 0.0025641.

Kortsiktig har POWER beveget seg -9.96% i løpet av den siste timen og -20.93% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Powerloom (POWER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 460.59K
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 2.66M
Opplagsforsyning 173.11M
Total forsyning 1,000,000,000.0

