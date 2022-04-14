Povel Durev (DUREV) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Povel Durev (DUREV), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Povel Durev (DUREV) Informasjon Durev is a memecoin on the TON network. Dedicated to the creator of Telegram Pavel Durov. Offisiell nettside: https://poveldurev.net Kjøp DUREV nå!

Povel Durev (DUREV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Povel Durev (DUREV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 867.68K $ 867.68K $ 867.68K Total forsyning: $ 99.33M $ 99.33M $ 99.33M Sirkulerende forsyning: $ 99.33M $ 99.33M $ 99.33M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 867.68K $ 867.68K $ 867.68K All-time high: $ 0.167897 $ 0.167897 $ 0.167897 All-Time Low: $ 0.00393016 $ 0.00393016 $ 0.00393016 Nåværende pris: $ 0.00873826 $ 0.00873826 $ 0.00873826 Lær mer om Povel Durev (DUREV) pris

Povel Durev (DUREV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Povel Durev (DUREV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DUREV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DUREV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DUREVs tokenomics, kan du utforske DUREV tokenets livepris!

DUREV prisforutsigelse Vil du vite hvor DUREV kan være på vei? Vår DUREV prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DUREV tokenets prisforutsigelse nå!

