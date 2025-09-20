Povel Durev (DUREV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00946103 24 timer lav $ 0.0095782 24 timer høy All Time High $ 0.167897 Laveste pris $ 0.00393016 Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) -0.37% Prisendring (7D) -6.98%

Povel Durev (DUREV) sanntidsprisen er $0.00954252. I løpet av de siste 24 timene har DUREV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00946103 og et toppnivå på $ 0.0095782, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DUREV er $ 0.167897, mens den rekordlave prisen er $ 0.00393016.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DUREV endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -0.37% over 24 timer og -6.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Povel Durev (DUREV) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 947.86K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 947.86K Opplagsforsyning 99.33M Total forsyning 99,327,795.57

Nåværende markedsverdi på Povel Durev er $ 947.86K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DUREV er 99.33M, med en total tilgang på 99327795.57. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 947.86K.