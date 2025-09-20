Dagens Povel Durev livepris er 0.00954252 USD. Spor prisoppdateringer for DUREV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DUREV pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Povel Durev livepris er 0.00954252 USD. Spor prisoppdateringer for DUREV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DUREV pristrenden enkelt hos MEXC nå.

DUREV

DUREV Prisinformasjon

DUREV Offisiell nettside

DUREV tokenomics

DUREV Prisprognose

$0.00954252
-0.30%1D
Povel Durev (DUREV) Live prisdiagram
Povel Durev (DUREV) Prisinformasjon (USD)

$ 0.00946103
24 timer lav
$ 0.0095782
24 timer høy

$ 0.00946103
$ 0.0095782
$ 0.167897
$ 0.00393016
-6.98%

Povel Durev (DUREV) sanntidsprisen er $0.00954252. I løpet av de siste 24 timene har DUREV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00946103 og et toppnivå på $ 0.0095782, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DUREV er $ 0.167897, mens den rekordlave prisen er $ 0.00393016.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DUREV endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -0.37% over 24 timer og -6.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Povel Durev (DUREV) Markedsinformasjon

$ 947.86K

$ 947.86K

99.33M

99,327,795.57

Nåværende markedsverdi på Povel Durev er $ 947.86K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DUREV er 99.33M, med en total tilgang på 99327795.57. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 947.86K.

Povel Durev (DUREV) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Povel Durev til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Povel Durev til USD ble $ -0.0014131727.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Povel Durev til USD ble $ +0.0034620424.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Povel Durev til USD ble $ +0.005197307677777609.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.37%
30 dager$ -0.0014131727-14.80%
60 dager$ +0.0034620424+36.28%
90 dager$ +0.005197307677777609+119.61%

Hva er Povel Durev (DUREV)

Durev is a memecoin on the TON network. Dedicated to the creator of Telegram Pavel Durov.

Povel Durev (DUREV) Ressurs

Offisiell nettside

Povel Durev Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Povel Durev (DUREV) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Povel Durev (DUREV) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Povel Durev.

Sjekk Povel Durevprisprognosen nå!

DUREV til lokale valutaer

Povel Durev (DUREV) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Povel Durev (DUREV) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DUREV tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Povel Durev (DUREV)

Hvor mye er Povel Durev (DUREV) verdt i dag?
Live DUREV prisen i USD er 0.00954252 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DUREV-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DUREV til USD er $ 0.00954252. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Povel Durev?
Markedsverdien for DUREV er $ 947.86K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DUREV?
Den sirkulerende forsyningen av DUREV er 99.33M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDUREV ?
DUREV oppnådde en ATH-pris på 0.167897 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DUREV?
DUREV så en ATL-pris på 0.00393016 USD.
Hva er handelsvolumet til DUREV?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DUREV er -- USD.
Vil DUREV gå høyere i år?
DUREV kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DUREV prisprognosen for en mer grundig analyse.
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.