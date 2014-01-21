Potcoin (POT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Potcoin (POT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Potcoin (POT) Informasjon PotCoin is one of the first coins ever created, launched on January 21, 2014, just 46 days after Dogecoin. Now operating exclusively on the Solana blockchain, it serves as a digital payment solution for the legal cannabis industry, enabling secure and efficient transactions for businesses and consumers. ⱣotCoin has become the very first coin to add a new form of staking with the "High Rollers Club", which offers rewards, including NFTs and event access, ⱣotCoin gear, as staking rewards for our community. Fostering community engagement and utility for our unprecedented reach and influence. PotCoin's organic meme-driven identity, rooted in cannabis culture, sky rocketed to the world stage by sponsoring Dennis Rodman's historic brokerage of the only denuclearization agreement ever made between the United States under President Trump and Chairman Kim of N. Korea. What lies in the next chapter of ⱣotCoin? Find out yourself and give us a follow. Offisiell nettside: https://www.potcoin.com Kjøp POT nå!

Potcoin (POT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Potcoin (POT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 800.80K $ 800.80K $ 800.80K Total forsyning: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M Sirkulerende forsyning: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 800.80K $ 800.80K $ 800.80K All-time high: $ 1.75 $ 1.75 $ 1.75 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00190668 $ 0.00190668 $ 0.00190668 Lær mer om Potcoin (POT) pris

Potcoin (POT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Potcoin (POT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet POT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange POT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår POTs tokenomics, kan du utforske POT tokenets livepris!

