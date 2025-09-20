Possum (PSM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00003357 24 timer lav $ 0.00003409 24 timer høy All Time High $ 0.00170821 Laveste pris $ 0.00002716 Prisendring (1H) -0.06% Prisendring (1D) -0.72% Prisendring (7D) -5.65%

Possum (PSM) sanntidsprisen er $0.00003375. I løpet av de siste 24 timene har PSM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003357 og et toppnivå på $ 0.00003409, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PSM er $ 0.00170821, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002716.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PSM endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, -0.72% over 24 timer og -5.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Possum (PSM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 141.25K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 337.64K Opplagsforsyning 4.18B Total forsyning 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Possum er $ 141.25K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PSM er 4.18B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 337.64K.