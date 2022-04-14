PoSciDonDAO Token (SCI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PoSciDonDAO Token (SCI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PoSciDonDAO Token (SCI) Informasjon Healthcare spending is growing every year, and treatment plans for life-altering diseases such as cancer are still a shot in the dark. Patients are treated with different therapies and both patients and doctors hope that one of these treatments will be effective. This current “one-size-fits-all” approach to treating patients can be a costly and exhausting burden to patients. Personalized medicine (PM) solves this. PM research aims to identify biomarkers, often of genetic origin, that predict response to treatments of interest. However, this requires profound amounts of financial resources, and the funding process is prone to systemic issues such as bias, political influence and inefficient funding allocations. PoSciDonDAO is a decentralized autonomous organization in the decentralized science space that focuses on efficiently and transparently allocating funding for PM research through its on-chain governance system. Beyond this, PoSciDonDAO is working on developing predictive tools, such as weCURA, to help clinicians identify which cancer patients are most likely to benefit from existing anti-cancer treatments. By leveraging blockchain technology, PoSciDonDAO hopes to accelerate breakthroughs in PM therapies, setting the stage for a future where healthcare is predictive and patient-centric. Offisiell nettside: https://www.poscidondao.com/ Kjøp SCI nå!

PoSciDonDAO Token (SCI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PoSciDonDAO Token (SCI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.39M $ 2.39M $ 2.39M Total forsyning: $ 18.91M $ 18.91M $ 18.91M Sirkulerende forsyning: $ 4.10M $ 4.10M $ 4.10M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.99M $ 10.99M $ 10.99M All-time high: $ 6.38 $ 6.38 $ 6.38 All-Time Low: $ 0.404068 $ 0.404068 $ 0.404068 Nåværende pris: $ 0.581633 $ 0.581633 $ 0.581633 Lær mer om PoSciDonDAO Token (SCI) pris

PoSciDonDAO Token (SCI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PoSciDonDAO Token (SCI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SCI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SCI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SCIs tokenomics, kan du utforske SCI tokenets livepris!

