PoSciDonDAO Token (SCI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.567978 $ 0.567978 $ 0.567978 24 timer lav $ 0.608584 $ 0.608584 $ 0.608584 24 timer høy 24 timer lav $ 0.567978$ 0.567978 $ 0.567978 24 timer høy $ 0.608584$ 0.608584 $ 0.608584 All Time High $ 6.38$ 6.38 $ 6.38 Laveste pris $ 0.404068$ 0.404068 $ 0.404068 Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) -4.56% Prisendring (7D) -12.43% Prisendring (7D) -12.43%

PoSciDonDAO Token (SCI) sanntidsprisen er $0.580827. I løpet av de siste 24 timene har SCI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.567978 og et toppnivå på $ 0.608584, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SCI er $ 6.38, mens den rekordlave prisen er $ 0.404068.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SCI endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -4.56% over 24 timer og -12.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PoSciDonDAO Token (SCI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.38M$ 2.38M $ 2.38M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.98M$ 10.98M $ 10.98M Opplagsforsyning 4.10M 4.10M 4.10M Total forsyning 18,910,000.0 18,910,000.0 18,910,000.0

Nåværende markedsverdi på PoSciDonDAO Token er $ 2.38M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SCI er 4.10M, med en total tilgang på 18910000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.98M.