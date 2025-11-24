Portals pris i dag

Sanntids Portals (PORTALS) pris i dag er $ 0.01746113, med en 9.83% endring de siste 24 timene. Nåværende PORTALS til USD konverteringssats er $ 0.01746113 per PORTALS.

Portals rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 3,984,991, med en sirkulerende forsyning på 230.00M PORTALS. I løpet av de siste 24 timene PORTALS har den blitt handlet mellom $ 0.01730718(laveste) og $ 0.0210477 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.269855, mens tidenes laveste notering var $ 0.01702262.

Kortsiktig har PORTALS beveget seg -3.67% i løpet av den siste timen og -21.90% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Portals (PORTALS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.98M$ 3.98M $ 3.98M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.33M$ 17.33M $ 17.33M Opplagsforsyning 230.00M 230.00M 230.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

