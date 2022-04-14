Port Finance (PORT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Port Finance (PORT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Port Finance (PORT) Informasjon Port Finance is a money-market, non-custodial liquidity protocol on Solana. They aim to provide a comprehensive suite of lending products, including variable-rate lending, fixed-rate lending, and interest rate swap. Offisiell nettside: https://port.finance/ Kjøp PORT nå!

Port Finance (PORT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Port Finance (PORT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 183.93K $ 183.93K $ 183.93K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 35.62M $ 35.62M $ 35.62M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 516.34K $ 516.34K $ 516.34K All-time high: $ 15.21 $ 15.21 $ 15.21 All-Time Low: $ 0.00189486 $ 0.00189486 $ 0.00189486 Nåværende pris: $ 0.00516341 $ 0.00516341 $ 0.00516341 Lær mer om Port Finance (PORT) pris

Port Finance (PORT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Port Finance (PORT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PORT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PORT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PORTs tokenomics, kan du utforske PORT tokenets livepris!

PORT prisforutsigelse Vil du vite hvor PORT kan være på vei? Vår PORT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PORT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!