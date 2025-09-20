Port Finance (PORT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00623037 24 timer høy $ 0.00653163 All Time High $ 15.21 Laveste pris $ 0.00189486 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +3.20% Prisendring (7D) +24.72%

Port Finance (PORT) sanntidsprisen er $0.00643411. I løpet av de siste 24 timene har PORT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00623037 og et toppnivå på $ 0.00653163, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PORT er $ 15.21, mens den rekordlave prisen er $ 0.00189486.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PORT endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +3.20% over 24 timer og +24.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Port Finance (PORT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 229.20K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 643.41K Opplagsforsyning 35.62M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Port Finance er $ 229.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PORT er 35.62M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 643.41K.