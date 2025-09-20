Popsicle Finance (ICE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00475736 $ 0.00475736 $ 0.00475736 24 timer lav $ 0.318905 $ 0.318905 $ 0.318905 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00475736$ 0.00475736 $ 0.00475736 24 timer høy $ 0.318905$ 0.318905 $ 0.318905 All Time High $ 66.04$ 66.04 $ 66.04 Laveste pris $ 0.00180241$ 0.00180241 $ 0.00180241 Prisendring (1H) -3.97% Prisendring (1D) -97.63% Prisendring (7D) +46.42% Prisendring (7D) +46.42%

Popsicle Finance (ICE) sanntidsprisen er $0.00748074. I løpet av de siste 24 timene har ICE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00475736 og et toppnivå på $ 0.318905, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ICE er $ 66.04, mens den rekordlave prisen er $ 0.00180241.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ICE endret seg med -3.97% i løpet av den siste timen, -97.63% over 24 timer og +46.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Popsicle Finance (ICE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 50.49K$ 50.49K $ 50.49K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 180.72K$ 180.72K $ 180.72K Opplagsforsyning 6.75M 6.75M 6.75M Total forsyning 24,157,859.0 24,157,859.0 24,157,859.0

Nåværende markedsverdi på Popsicle Finance er $ 50.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ICE er 6.75M, med en total tilgang på 24157859.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 180.72K.