Poppy (POPPY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00008296 $ 0.00008296 $ 0.00008296 24 timer lav $ 0.00008604 $ 0.00008604 $ 0.00008604 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00008296$ 0.00008296 $ 0.00008296 24 timer høy $ 0.00008604$ 0.00008604 $ 0.00008604 All Time High $ 0.01074525$ 0.01074525 $ 0.01074525 Laveste pris $ 0.00004572$ 0.00004572 $ 0.00004572 Prisendring (1H) -0.71% Prisendring (1D) -2.85% Prisendring (7D) -4.41% Prisendring (7D) -4.41%

Poppy (POPPY) sanntidsprisen er $0.0000834. I løpet av de siste 24 timene har POPPY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00008296 og et toppnivå på $ 0.00008604, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til POPPY er $ 0.01074525, mens den rekordlave prisen er $ 0.00004572.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har POPPY endret seg med -0.71% i løpet av den siste timen, -2.85% over 24 timer og -4.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Poppy (POPPY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 83.40K$ 83.40K $ 83.40K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 83.40K$ 83.40K $ 83.40K Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,997,172.0 999,997,172.0 999,997,172.0

Nåværende markedsverdi på Poppy er $ 83.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på POPPY er 1000.00M, med en total tilgang på 999997172.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 83.40K.