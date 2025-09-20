Dagens Poppy livepris er 0.0000834 USD. Spor prisoppdateringer for POPPY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk POPPY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Poppy livepris er 0.0000834 USD. Spor prisoppdateringer for POPPY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk POPPY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om POPPY

POPPY Prisinformasjon

POPPY Offisiell nettside

POPPY tokenomics

POPPY Prisprognose

Poppy Pris (POPPY)

1 POPPY til USD livepris:

-3.10%1D
Poppy (POPPY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:50:36 (UTC+8)

Poppy (POPPY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.71%

-2.85%

-4.41%

-4.41%

Poppy (POPPY) sanntidsprisen er $0.0000834. I løpet av de siste 24 timene har POPPY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00008296 og et toppnivå på $ 0.00008604, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til POPPY er $ 0.01074525, mens den rekordlave prisen er $ 0.00004572.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har POPPY endret seg med -0.71% i løpet av den siste timen, -2.85% over 24 timer og -4.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Poppy (POPPY) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Poppy er $ 83.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på POPPY er 1000.00M, med en total tilgang på 999997172.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 83.40K.

Poppy (POPPY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Poppy til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Poppy til USD ble $ -0.0000019357.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Poppy til USD ble $ -0.0000145103.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Poppy til USD ble $ -0.0000136688837070445.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.85%
30 dager$ -0.0000019357-2.32%
60 dager$ -0.0000145103-17.39%
90 dager$ -0.0000136688837070445-14.08%

Hva er Poppy (POPPY)

Hippo hooray! Metro Richmond ZOO is excited to announce a heartwarming addition to our animal family just in time for the holidays: a baby pygmy hippo. The newborn arrived on December 9, 2024, after a 7-month gestation. Congratulations to pygmy hippo parents Iris and Corwin on the birth of another little girl. This is Iris and Corwin’s 3rd calf in 4.5 years (all females!), and their 2nd calf to arrive right before the holidays. Most people don’t get a hippopotamus for Christmas at all, so we feel lucky to have received two over the years. This birth was unique as it was the first time Iris gave birth in water. While common hippos usually give birth underwater, pygmy hippo calves can be born on land or in water. This token represents a baby pygmy hippo named Poppy.

Poppy (POPPY) Ressurs

Offisiell nettside

Poppy Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Poppy (POPPY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Poppy (POPPY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Poppy.

Sjekk Poppyprisprognosen nå!

POPPY til lokale valutaer

Poppy (POPPY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Poppy (POPPY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om POPPY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Poppy (POPPY)

Hvor mye er Poppy (POPPY) verdt i dag?
Live POPPY prisen i USD er 0.0000834 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende POPPY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på POPPY til USD er $ 0.0000834. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Poppy?
Markedsverdien for POPPY er $ 83.40K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av POPPY?
Den sirkulerende forsyningen av POPPY er 1000.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPOPPY ?
POPPY oppnådde en ATH-pris på 0.01074525 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på POPPY?
POPPY så en ATL-pris på 0.00004572 USD.
Hva er handelsvolumet til POPPY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for POPPY er -- USD.
Vil POPPY gå høyere i år?
POPPY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut POPPY prisprognosen for en mer grundig analyse.
