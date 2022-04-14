Popo (POPO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Popo (POPO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Popo (POPO) Informasjon Popo is popping off. Is it a frog? Is it a rock? We'll never know, and we don't care. Popo can be whatever or whoever you want it to be, as Popo is quickly becoming one of the most loveable infinity memes. Popo is here to bring people joy and happiness. Popo is a community take over as the original team didn't see the potential in the project, the community has stepped up and is leading the charge. Offisiell nettside: https://popo.baby/ Kjøp POPO nå!

Popo (POPO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Popo (POPO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 40.28K $ 40.28K $ 40.28K Total forsyning: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M Sirkulerende forsyning: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 40.28K $ 40.28K $ 40.28K All-time high: $ 0.00340483 $ 0.00340483 $ 0.00340483 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Popo (POPO) pris

Popo (POPO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Popo (POPO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet POPO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange POPO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår POPOs tokenomics, kan du utforske POPO tokenets livepris!

