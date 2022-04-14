Popo The Frog (FROP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Popo The Frog (FROP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Popo The Frog (FROP) Informasjon "Popo: From Launch to Legend" captures Popo's rise from digital launch to meme icon. With secure tokens, a vibrant community, and strategic marketing, Popo aims to surpass Pepe and dominate the meme sphere. The $FROP is a fully audited token with disclosed smart contract code, ensuring transparency and security for all users. The $FROP has a total fixed total supply capped at 111,111,111,111 tokens. This supply will be allocated across various segments within the Popo ecosystem. Offisiell nettside: https://popofrog.vip/ Teknisk dokument: https://static.popofrog.com/files/popo_whitepaper.pdf

Popo The Frog (FROP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Popo The Frog (FROP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 19.77K $ 19.77K $ 19.77K Total forsyning: $ 32.99B $ 32.99B $ 32.99B Sirkulerende forsyning: $ 32.99B $ 32.99B $ 32.99B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.77K $ 19.77K $ 19.77K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Popo The Frog (FROP) pris

Popo The Frog (FROP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Popo The Frog (FROP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FROP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FROP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FROPs tokenomics, kan du utforske FROP tokenets livepris!

