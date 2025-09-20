Popo The Frog (FROP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.09% Prisendring (7D) +8.84% Prisendring (7D) +8.84%

Popo The Frog (FROP) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FROP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FROP er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FROP endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.09% over 24 timer og +8.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Popo The Frog (FROP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.42K$ 13.42K $ 13.42K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.42K$ 13.42K $ 13.42K Opplagsforsyning 32.99B 32.99B 32.99B Total forsyning 32,988,112,886.0 32,988,112,886.0 32,988,112,886.0

Nåværende markedsverdi på Popo The Frog er $ 13.42K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FROP er 32.99B, med en total tilgang på 32988112886.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.42K.