Popo The Cat (POPO) Informasjon Popo is the first meme coin to launch on SEI V2. Popo is the OG cat of the SEI Network Founder- Jayendra Jog. Popo prides itself on being one of the most popular coins on the Sei Network. A strong organic community has now solidified the token as one of the top-performing assets on Sei. Based memes and a fun-loving community have made Popo the top pick for all new members onboarded to the Sei Network. Don't be afraid, this cat doesn't bite. Popo In Control! Offisiell nettside: https://popome.me/ Kjøp POPO nå!

Popo The Cat (POPO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Popo The Cat (POPO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 140.90K $ 140.90K $ 140.90K Total forsyning: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Sirkulerende forsyning: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 140.90K $ 140.90K $ 140.90K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Popo The Cat (POPO) pris

Popo The Cat (POPO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Popo The Cat (POPO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet POPO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange POPO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår POPOs tokenomics, kan du utforske POPO tokenets livepris!

POPO prisforutsigelse Vil du vite hvor POPO kan være på vei? Vår POPO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se POPO tokenets prisforutsigelse nå!

