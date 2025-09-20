Popo The Cat (POPO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00000265 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) -4.10% Prisendring (7D) -4.66%

Popo The Cat (POPO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har POPO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til POPO er $ 0.00000265, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har POPO endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -4.10% over 24 timer og -4.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Popo The Cat (POPO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 169.33K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 169.33K Opplagsforsyning 420.69B Total forsyning 420,690,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Popo The Cat er $ 169.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på POPO er 420.69B, med en total tilgang på 420690000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 169.33K.