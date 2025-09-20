Popo (POPO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00003981 $ 0.00003981 $ 0.00003981 24 timer lav $ 0.00004118 $ 0.00004118 $ 0.00004118 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00003981$ 0.00003981 $ 0.00003981 24 timer høy $ 0.00004118$ 0.00004118 $ 0.00004118 All Time High $ 0.00340483$ 0.00340483 $ 0.00340483 Laveste pris $ 0.00003126$ 0.00003126 $ 0.00003126 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.61% Prisendring (7D) -4.64% Prisendring (7D) -4.64%

Popo (POPO) sanntidsprisen er $0.00004031. I løpet av de siste 24 timene har POPO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003981 og et toppnivå på $ 0.00004118, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til POPO er $ 0.00340483, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003126.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har POPO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.61% over 24 timer og -4.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Popo (POPO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 40.30K$ 40.30K $ 40.30K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 40.30K$ 40.30K $ 40.30K Opplagsforsyning 999.64M 999.64M 999.64M Total forsyning 999,637,849.696412 999,637,849.696412 999,637,849.696412

Nåværende markedsverdi på Popo er $ 40.30K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på POPO er 999.64M, med en total tilgang på 999637849.696412. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 40.30K.