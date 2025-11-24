PoPi 4i pris i dag

Sanntids PoPi 4i (POPI) pris i dag er $ 0.00000827, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende POPI til USD konverteringssats er $ 0.00000827 per POPI.

PoPi 4i rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,776.08, med en sirkulerende forsyning på 819.60M POPI. I løpet av de siste 24 timene POPI har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00025072, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000819.

Kortsiktig har POPI beveget seg -- i løpet av den siste timen og -10.18% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

PoPi 4i (POPI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.78K$ 6.78K $ 6.78K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.26K$ 8.26K $ 8.26K Opplagsforsyning 819.60M 819.60M 819.60M Total forsyning 999,600,537.701663 999,600,537.701663 999,600,537.701663

