The $POPEYE project is a fair-launch meme coin built on the Internet Computer Protocol (ICP) blockchain, celebrating the iconic and timeless character Popeye, who is now in the public domain as of January 1, 2025. By embracing the public domain Popeye, the project seeks to embody his values of strength, resilience, and community spirit in a modern, decentralized cryptocurrency ecosystem. The $POPEYE ecosystem focuses on: Public-Domain Legacy: Leveraging the Popeye character in ways that align with his public usage rights, ensuring a respectful and creative homage to the beloved figure. Popeyetonomics: A transparent and community-driven approach to tokenomics, fostering fair distribution and long-term sustainability. Community Empowerment: Offering exclusive token-gated perks, such as channels in the POPEYE OpenChat community, to reward active participation and encourage a strong community bond. Fair Launch Commitment: Ensuring equitable access for everyone, with no private sales or preferential treatment. As the first major meme coin on the ICP blockchain to celebrate a public-domain icon, $POPEYE combines humour, nostalgia, and decentralized innovation to create a unique and engaging cryptocurrency project for all.

POPEYE (POPEYE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for POPEYE (POPEYE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.63K $ 20.63K $ 20.63K Total forsyning: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M Sirkulerende forsyning: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.63K $ 20.63K $ 20.63K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om POPEYE (POPEYE) pris

POPEYE (POPEYE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak POPEYE (POPEYE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet POPEYE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange POPEYE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår POPEYEs tokenomics, kan du utforske POPEYE tokenets livepris!

