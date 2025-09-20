POPEYE (POPEYE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00002054 $ 0.00002054 $ 0.00002054 24 timer lav $ 0.00002078 $ 0.00002078 $ 0.00002078 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00002054$ 0.00002054 $ 0.00002054 24 timer høy $ 0.00002078$ 0.00002078 $ 0.00002078 All Time High $ 0.00074443$ 0.00074443 $ 0.00074443 Laveste pris $ 0.00002054$ 0.00002054 $ 0.00002054 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.66% Prisendring (7D) -17.05% Prisendring (7D) -17.05%

POPEYE (POPEYE) sanntidsprisen er $0.00002064. I løpet av de siste 24 timene har POPEYE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002054 og et toppnivå på $ 0.00002078, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til POPEYE er $ 0.00074443, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002054.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har POPEYE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.66% over 24 timer og -17.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

POPEYE (POPEYE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 20.63K$ 20.63K $ 20.63K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 20.63K$ 20.63K $ 20.63K Opplagsforsyning 999.70M 999.70M 999.70M Total forsyning 999,700,561.3039827 999,700,561.3039827 999,700,561.3039827

Nåværende markedsverdi på POPEYE er $ 20.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på POPEYE er 999.70M, med en total tilgang på 999700561.3039827. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.63K.