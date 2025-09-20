POPDOG (POPDOG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02086186$ 0.02086186 $ 0.02086186 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.23% Prisendring (1D) -0.12% Prisendring (7D) +10.38% Prisendring (7D) +10.38%

POPDOG (POPDOG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har POPDOG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til POPDOG er $ 0.02086186, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har POPDOG endret seg med -0.23% i løpet av den siste timen, -0.12% over 24 timer og +10.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

POPDOG (POPDOG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 738.20K$ 738.20K $ 738.20K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 738.20K$ 738.20K $ 738.20K Opplagsforsyning 993.74M 993.74M 993.74M Total forsyning 993,739,584.0 993,739,584.0 993,739,584.0

Nåværende markedsverdi på POPDOG er $ 738.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på POPDOG er 993.74M, med en total tilgang på 993739584.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 738.20K.