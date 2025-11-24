poop aura pris i dag

Sanntids poop aura (POOP) pris i dag er --, med en 2.27% endring de siste 24 timene. Nåværende POOP til USD konverteringssats er -- per POOP.

poop aura rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 494,229, med en sirkulerende forsyning på 999.71M POOP. I løpet av de siste 24 timene POOP har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00305409, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har POOP beveget seg -1.16% i løpet av den siste timen og +19.18% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

poop aura (POOP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 494.23K$ 494.23K $ 494.23K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 494.23K$ 494.23K $ 494.23K Opplagsforsyning 999.71M 999.71M 999.71M Total forsyning 999,711,279.053125 999,711,279.053125 999,711,279.053125

