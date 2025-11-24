Poop pris i dag

Sanntids Poop (POOP) pris i dag er $ 0.01208549, med en 7.86% endring de siste 24 timene. Nåværende POOP til USD konverteringssats er $ 0.01208549 per POOP.

Poop rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,988,485, med en sirkulerende forsyning på 165.02M POOP. I løpet av de siste 24 timene POOP har den blitt handlet mellom $ 0.01204976(laveste) og $ 0.01341913 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.064116, mens tidenes laveste notering var $ 0.0113292.

Kortsiktig har POOP beveget seg -1.31% i løpet av den siste timen og -0.16% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Poop (POOP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.05M$ 12.05M $ 12.05M Opplagsforsyning 165.02M 165.02M 165.02M Total forsyning 999,998,307.803749 999,998,307.803749 999,998,307.803749

Nåværende markedsverdi på Poop er $ 1.99M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på POOP er 165.02M, med en total tilgang på 999998307.803749. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.05M.