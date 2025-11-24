Poolz Finance pris i dag

Sanntids Poolz Finance (POOLX) pris i dag er $ 0.193125, med en 0.03% endring de siste 24 timene. Nåværende POOLX til USD konverteringssats er $ 0.193125 per POOLX.

Poolz Finance rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,015,533, med en sirkulerende forsyning på 5.23M POOLX. I løpet av de siste 24 timene POOLX har den blitt handlet mellom $ 0.190472(laveste) og $ 0.194968 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 7.18, mens tidenes laveste notering var $ 0.155338.

Kortsiktig har POOLX beveget seg +0.04% i løpet av den siste timen og -4.70% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Poolz Finance (POOLX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Opplagsforsyning 5.23M 5.23M 5.23M Total forsyning 5,500,000.0 5,500,000.0 5,500,000.0

Nåværende markedsverdi på Poolz Finance er $ 1.02M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på POOLX er 5.23M, med en total tilgang på 5500000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.07M.